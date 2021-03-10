Профсоюзы: следующий после вакцинации день можно бы сделать для работника выходным

Профсоюзы обращают внимание на то, что у каждой вакцины может быть побочные явления.

"Поэтому призываем работодателей, у которых есть хоть малейшая возможность, давать своим сотрудникам после вакцинации оплачиваемый выходной. Это бы повысило мотивацию к вакцинации и уменьшило бы количество кратковременных больничных листов из-за возможных побочных явлений", — говорится в обращении.

Это предложение профсоюзы намерены обсудить на трехсторонней встрече с участием правительства 17 марта.

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