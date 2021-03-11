Спасательный департамент наградит знаками отличия 123 человека(3)
Раньше традиционно знаки отличия вручались на день рождения Эстонской Республики. Поскольку эпидемиологическая ситуация ограничивает контактные события, Спасательный департамент объявит кавалеров, которые получат медали, сейчас, но награды будут вручены в начале лета, если ситуация позволит.
”Мне очень приятно, что наперекор прошлому году мы можем с еще большей гордостью отметить медалью спасательной службы тех, чья ежедневная приверженность является примером для всех нас”, — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. ”Это люди, которые за долгие годы проявили профессионализм в решении неожиданных и сложных задач. Моё искреннее спасибо всем вам!”, — поблагодарил Яани.
”В канун годовщины Республики мы отмечаем выдающихся хороших людей, чьё чувство миссии вдохновляет нас действовать таким образом, чтобы у всех нас была еще лучшая жизнь в Эстонии. Все те, кто получат награды, сделали больше, чем от них ожидали, что сделало эстонское общество более безопасным и защищенным”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Всего получат награды 123 человека, в числе которых служащие Спасательного департамента, чей рабочий стаж превышает 40 лет. Также будут вручены 4 золотых креста Спасательного департамента, 19 серебряных креста, 69 медалей, 9 медалей с золотыми дубовыми листиками, а также 21 медаль с серебряными дубовыми листиками и одна медаль за миссию. Также министерство внутренних дел и Спасательный департамент вручат благодарственные грамоты.
Золотым крестом награждается человек за выдающееся управление спасательными работами или службой в спасательной сфере, а также за свою давнюю выдающуюся работу в спасательной службе. Серебряный крест выдаётся за управление сложными спасательными работами, а также за выдающуюся службу. Медалями награждаются люди за проявление смелости при сложных спасательных работах, а также за службу в спасательной сфере. Медали с золотыми дубовыми листочками выдаются за безупречную службу на протяжении 15-ти лет, а медали с серебряными листочками получат служащие Спасательного департамента, которые отдали своей работе 10 лет.
Два раза в год проходит церемония награждения спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особую отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности. Награждение знаками отличия проходит в феврале в день рождения Эстонской Республики, а также в сентябре в день рождения пожарного дела. Спасательный департамент награждает знаками отличия с 1998 года.