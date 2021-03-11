Спасательный департамент наградит знаками отличия 123 человека

Раньше традиционно знаки отличия вручались на день рождения Эстонской Республики. Поскольку эпидемиологическая ситуация ограничивает контактные события, Спасательный департамент объявит кавалеров, которые получат медали, сейчас, но награды будут вручены в начале лета, если ситуация позволит.

”Мне очень приятно, что наперекор прошлому году мы можем с еще большей гордостью отметить медалью спасательной службы тех, чья ежедневная приверженность является примером для всех нас”, — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. ”Это люди, которые за долгие годы проявили профессионализм в решении неожиданных и сложных задач. Моё искреннее спасибо всем вам!”, — поблагодарил Яани.

”В канун годовщины Республики мы отмечаем выдающихся хороших людей, чьё чувство миссии вдохновляет нас действовать таким образом, чтобы у всех нас была еще лучшая жизнь в Эстонии. Все те, кто получат награды, сделали больше, чем от них ожидали, что сделало эстонское общество более безопасным и защищенным”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Всего получат награды 123 человека, в числе которых служащие Спасательного департамента, чей рабочий стаж превышает 40 лет. Также будут вручены 4 золотых креста Спасательного департамента, 19 серебряных креста, 69 медалей, 9 медалей с золотыми дубовыми листиками, а также 21 медаль с серебряными дубовыми листиками и одна медаль за миссию. Также министерство внутренних дел и Спасательный департамент вручат благодарственные грамоты.