Таллинн поддержит борющийся с эпидемией Маарду

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что борьба с распространением коронавирусной инфекции стала для местных самоуправлений одним из серьезнейших вызовов и ключ к решению проблемы кроется в сотрудничестве — как на уровне самоуправлений, так и государственном.

”У вируса нет административных границ, поэтому для прекращения распространения инфекции мы должны искать решение вместе, — подчеркнул мэр. — Поскольку между двумя городами имеется активное передвижение, это означает и большую опасность распространения вируса. Ношение маски — первостепенное средство для защиты своего здоровья и здоровья окружающих, поэтому мы поделимся таллиннскими запасами масок с жителями соседнего города, а также проведем совместную разъяснительную работу на автобусных маршрутах”.

Мэр Маарду Владимир Архипов также подчеркнул важность сотрудничества двух городов.

”В период, когда число зараженных коронавирусом в Маарду очень высоко, мы со стороны города принимаем всеобъемлющие меры, чтобы остановить распространение вируса, защитить людей группы риска и обеспечить функционирование общества, — сказал Архипов. — Я благодарю мэра Таллинна за готовность к сотрудничеству и верю, что поддерживая друг друга, мы победим эпидемию”.

Накануне мэр Таллинна Михаил Кылварт и мэр Маарду Владимир Архипов обсудили сложившуюся в обоих самоуправлениях ситуацию, обусловленную коронавирусной инфекцией, поделились опытом в применении мер по сдерживанию распространения вируса и прояснили возможности сотрудничества с целью прекращения эпидемии.

Также градоначальники обсудили ситуацию в столичных больницах.

”Наша система здравоохранения и персонал больниц находятся в критической ситуации, — сказал Михаил Кылварт. — Как известно, в Маарду нет собственной больницы, и пациенты получают лечение в Таллинне, поэтому мы должны приложить совместные усилия в предотвращении распространения вируса — тем самым мы сможем снизить и нагрузку на наши больницы”.

Также уже сегодня Таллинн провел инфочас для социальных работников Маарду.