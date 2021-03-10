Контавейт проиграла Соболенко в двух сетах и вылетела из турнира в Дубае

Предматчевые расклады были не в пользу Контавейт. Она дважды встречалась с Соболенко и дважды проигрывала. Особенно обидным было поражение в 2018 году в Ухане, тогда соперницы сошлись в финале турнира WTA - и Соболенко легко его выиграла. По схожему сценарию проходил и поединок в ОАЭ. У эстонки совершенно не шла игра на приёме, она позволила сопернице 6 раз подать навылет и не выиграла ни одного гейма на чужой подаче.