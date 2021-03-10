10.03.2021, 12:49
Контавейт проиграла Соболенко в двух сетах и вылетела из турнира в Дубае(5)
Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 24) уступила в 1/8 финала 8-й ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси - 3:6, 2:6.
Предматчевые расклады были не в пользу Контавейт. Она дважды встречалась с Соболенко и дважды проигрывала. Особенно обидным было поражение в 2018 году в Ухане, тогда соперницы сошлись в финале турнира WTA - и Соболенко легко его выиграла. По схожему сценарию проходил и поединок в ОАЭ. У эстонки совершенно не шла игра на приёме, она позволила сопернице 6 раз подать навылет и не выиграла ни одного гейма на чужой подаче.
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