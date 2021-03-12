Финский врач-инфекционист: за ситуацией с коронавирусом в Эстонии стоит очень медленное принятие решений

Helsingin Sanomat спросил врача, как так произошло, что ситуация с коронавирусом в Эстонии стала одной из самых худших в Европе после Чехии.

"В ситуации с коронавирусом в Эстонии теперь видно, что в отношении ограничений очень медленно принимались решения. Кроме того, там менталитет и выполнение указаний могут быть другими, чем здесь (в Финляндии — прим. ред.)", — сказал Ярвинен.

Ярвинен отметил, что в Эстонии увеличилось число случаев заражения британским штаммом коронавируса.

Согласно его оценке, уровень заражения в Эстонии оказал серьезное влияние на ситуацию в округе Хельсинки. Она отразилась, прежде всего, в очагах заражения на строительных объектах и других рабочих местах. в финской столице.

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