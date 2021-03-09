Контавейт обыграла румынку и сыграет с Соболенко за выход в четвертьфинал

Матч выдался равным, особенно напряженным стал второй сет, однако в решающие моменты Контавейт удавалось сохранить свою подачу, даже в те моменты, когда казалось, что поражение в гейме неминуемо. В итоге эстонской теннисистке удалось сохранить силы на поединок 1/8 финала, где соперницей Контавейт станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная в Дубае по 3-м номером. В 1/16 финала белоруска переиграла в двух сетах француженку Ализе Корне.