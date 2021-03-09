Теперь телефон поддержки для работников сферы образования работает и на русском языке

”Уже сейчас можно сказать, что запущенная неделю назад горячая линия себя полностью оправдала. При этом мы наблюдаем и большую потребность и в консультациях на русском языке. Разумеется, о проблемах лучше всего получается говорить на родном языке, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Приглашаю работников сферы образования воспользоваться этой возможностью — помощь, предлагаемая специалистами горячей линии, поможет сохранить психологическое здоровье”.

Горячая линия запущена с целью предложить работникам сферы образования удобную возможность поговорить с дипломированным психологом — удобно, анонимно и бесплатно.

Помимо горячей линии специалисты Rajaleidja департамента по делам образования и молодежи предлагают онлайн-консультирования на странице www.rajaleidja.ee. На сообщения также отвечают психологи с большим опытом работы.

Эстоноязычная горячая линия работает по рабочим дням с 12 до 20 часов, номер телефона — 7350750, русскоязычная горячая линия работает по вторникам с 12 до 20 часов, номер телефона — 7350760.

Горячая линия создана по инициативе Министерства образования и науки в сотрудничестве со специалистами Rajaleidja Департамента по делам образования и молодежи и Эстонским объединением школьных психологов.