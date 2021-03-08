ОБЗОР | Эстония вводит жесткие ограничения как минимум на месяц. Читайте, что можно и что нельзя

С 11 марта в школах больше не смогут находиться и учащиеся 1-4 классов, также контактное обучение не разрешено для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам в основной школе и государственным экзаменам и гимназии. Однако для учащихся начальных классов предусмотрена возможность в крайних случаях находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

Правительство настоятельно рекомендует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки предоставит инструкции, как наиболее безопасно организовать работу дошкольных детских учреждений.

Для предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его невозможно выполнить.

”Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе, — сказала премьер-министр Кая Каллас . — Особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, однако ситуация серьезна по всей Эстонии. Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся”.

Члены правительства на сегодняшнем кабинетном совещании приняли решение, в соответствии с которым в Эстонии с четверга, 11 марта, и до 11 апреля вводятся еще более масштабные ограничения. Ограничения будут смягчены после того, как распространение коронавируса снизится до уровня, который не будет угрожать дееспособности системы здравоохранения. Сегодня правительство приняло принципиальные решения, на завтрашнем внеочередном заседании планируется утвердить соответствующее распоряжение.

С учетом введенных для борьбы с коронавирусом ограничений в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах, консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены или тесты.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации

С 11 марта в помещениях запрещены все виды деятельности, относящиеся к вышеперечисленным сферам. Ограничение не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги.

Вне помещений все образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа, занятия спортом и тренировки разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что передвигаться и заниматься вместе могут до двух человек (включая также наставника), а с другими людьми необходимо придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничения не распространяются на семьи и людей с особыми потребностями, в том числе на услуги социальной и трудовой реабилитации.

В помещениях и вне их ограничения на занятия спортом не распространяются также на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов. Также ограничения не распространяются на деятельность, связанную с обороной государства и внутренней безопасностью.

Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия

Спортивные соревнования по-прежнему разрешены только для профессиональных спортсменов, однако будут запрещены соревнования для первой лиги. В спортивных соревнованиях, спортивных и пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие до 50, а вне помещений — до 100 человек.