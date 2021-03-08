ГРАФИКИ | Смотрите, в каких уездах самая высокая и самая низкая заболеваемость COVID-19

Самый низкий уровень заболеваемости в Пылвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа — соответственно 410, 443 и 447.

Мартовские показатели заболеваемости по сравнению с февралем

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