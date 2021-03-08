08.03.2021, 22:20
ГРАФИКИ | Смотрите, в каких уездах самая высокая и самая низкая заболеваемость COVID-19(15)
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В Эстонии показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения наиболее высокий в Сааремаа (1977), далее идут Харьюмаа(1805) и Ляэне-Вирума (1677).
Самый низкий уровень заболеваемости в Пылвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа — соответственно 410, 443 и 447.
Мартовские показатели заболеваемости по сравнению с февралем
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