Новости Эстонии
08.03.2021, 22:20

ГРАФИКИ | Смотрите, в каких уездах самая высокая и самая низкая заболеваемость COVID-19

 (15)
Скриншот
В Эстонии показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения наиболее высокий в Сааремаа (1977), далее идут Харьюмаа(1805) и Ляэне-Вирума (1677).

Самый низкий уровень заболеваемости в Пылвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа — соответственно 410, 443 и 447.

Мартовские показатели заболеваемости по сравнению с февралем

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (15)