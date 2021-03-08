Кая Каллас: правительство решило закрыть в стране всё, что возможно

Ситуация с COVID-19 в Эстонии чрезвычайно критическая, потому что заболеваемость растет небывало быстро — только за последние две недели инфекцию подтверждена у 1,3% населения Эстонии.

Свежие исследования показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространяется в Эстонии серьезнее, чем прогнозировалось.

Более точные исследования еще ведутся, но по предварительным данным на прошлой неделе почти в трех четвертях проанализированных в Synlabi проб были выявлены специфические мутации (так называемый британский штамм, южноафриканский и др.), из них в свою очередь 98% составляла британская мутация.

Научный совет также считает, что мощное распространение британского штамма, по всей видимости, является одной из важных причин, стоящих за ростом заболеваемости последних недель, так как это более агрессивный и заразный штам, чем другие. Этим и объясняется быстрый рост заболеваемости.

Учитывая всё это, правительство собралось сегодня вечером на заседании по видеосвязи и мы решили, что должны для прекращения распространения вируса "закрыть" страну на ближайшее время, закрыть все места, где происходят контакты между людьми.

1. Начальные классы с четверга переходят на дистанционное обучение, за исключением детей с особыми потребностями и учебных зведений, где они участся, а также с обоснованными исключениями, когда обеспечивается безопасное пребывание детей в школе в ограниченном количестве.

2. Мы настоятельно рекомендуем родителям не отводить детей в детские сады без крайней необходимости. Детским садам даются инструкции, как организовать свою работу с тем, чтобы преградить распространение инфекции.

3. Вся торговля, за исключением аптек, продуктовых магазинов, магазинов для животных, магазинов отпики и магазинов, где продаются другие товары первой необэходимости, закрываются. Открытыми останутся выдача товаров на свежем воздухе и торговля drive-in.

4. Закрываются все предприятия общественного питания, отрытой остается только продажа еды навынос.