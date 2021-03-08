Кая Каллас: правительство решило закрыть в стране всё, что возможно(389)
Ситуация с COVID-19 в Эстонии чрезвычайно критическая, потому что заболеваемость растет небывало быстро — только за последние две недели инфекцию подтверждена у 1,3% населения Эстонии.
Свежие исследования показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространяется в Эстонии серьезнее, чем прогнозировалось.
Более точные исследования еще ведутся, но по предварительным данным на прошлой неделе почти в трех четвертях проанализированных в Synlabi проб были выявлены специфические мутации (так называемый британский штамм, южноафриканский и др.), из них в свою очередь 98% составляла британская мутация.
Научный совет также считает, что мощное распространение британского штамма, по всей видимости, является одной из важных причин, стоящих за ростом заболеваемости последних недель, так как это более агрессивный и заразный штам, чем другие. Этим и объясняется быстрый рост заболеваемости.
Учитывая всё это, правительство собралось сегодня вечером на заседании по видеосвязи и мы решили, что должны для прекращения распространения вируса "закрыть" страну на ближайшее время, закрыть все места, где происходят контакты между людьми.
1. Начальные классы с четверга переходят на дистанционное обучение, за исключением детей с особыми потребностями и учебных зведений, где они участся, а также с обоснованными исключениями, когда обеспечивается безопасное пребывание детей в школе в ограниченном количестве.
2. Мы настоятельно рекомендуем родителям не отводить детей в детские сады без крайней необходимости. Детским садам даются инструкции, как организовать свою работу с тем, чтобы преградить распространение инфекции.
3. Вся торговля, за исключением аптек, продуктовых магазинов, магазинов для животных, магазинов отпики и магазинов, где продаются другие товары первой необэходимости, закрываются. Открытыми останутся выдача товаров на свежем воздухе и торговля drive-in.
4. Закрываются все предприятия общественного питания, отрытой остается только продажа еды навынос.
5. Прекращается занятие спортом образовательная работа по интересам в закрытых помещениях, исключение делается для людей с особыми потребностями. На открытом воздухе вся деятельность по интересам происходит по принципу 2+2.
6. На открытом воздухе вновь будет действовать правило 2+2, то есть вместе передвигаться можно будет не более двум лицам, с другими нужно держать растояние 2 метра, за исключением членов семьи, которые могут передвигаться вместе.
Предприятия сферы обслуживания могут продолжить свою деятельность но заполняемость помещений разрешается только на 25%. Нужно следовать всем правилам противодействия распространению коронавируса, соблюдать при передвижении и размещении людей правило 2+2, носить маски, выполнять требования Департамента здоровья по дезинфекции.
Мы вводим эти ограничения минимум на месяц.
Для помощи предприятиям, которых затронули ограничения, мы продлим меры для рынка труда до апреля, в четверг мы обсудим с правительством дополнительный бюджет, чтобы поддержать тех людей и предприятия, на работе которых скажутся ограничения. В качестве дополнительной помощи предпринимателям решено направить через Kredex в виде кредитов и поручительства 180 млн евро.
Каждый из нас может и должен внести свой вклад, чтобы число новых инфицированных не росло. Пожалуйста, давайте значительно сократим контакты между собой, чтобы оборвать инфекционную цепочку!
Министр государственного управления Яак Ааб сказал Delfi, что если ситуация не улучшится, то ограничения придется продлить.
По словам Ааба, по всей видимости, на открытом воздухе будет введено правило 2+2.
"Цель — максимально уменьшить конктакты между людьми, — сказал Ааб. — Мы не можем вводить ограничения по кусочкам".
Аас добавил, что такие же предложения сделал Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с COVID-19. "Придется всем солидарно поднапрячься", — отметил он.
В четверг правительство обсудит и дополнительный бюджет, который максимально быстро будет направлен на утверждение в парламент.
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