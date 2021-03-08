В Эстонии намерены продлить выплату компенсаций по больничному листу со второго дня

Сегодня на заседании комиссия по социальным делам обсудила, в числе прочего, обязывает ли закон работодателя выплачивать компенсацию по болезни, если причиной больничного листа стал карантин.

Члены комиссии положительно отозвались о полученной от правительства информации о том, что выплату компенсаций по больничному листу со второго дня, изначально предусмотренную как временную меру, стоило бы продлить до конца года. Комиссия готова начать производство по законопроекту при первой возможности.

По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, согласно временно принятому в январе этого года порядку, компенсации по болезни выплачиваются начиная со второго дня.

”К сожалению, тогда мы не могли предвидеть, что коронавирус начнет так агрессивно распространяться в начале весны. Наша обязанность — помочь людям, поэтому мы поддерживаем новую инициативу правительства о продлении мер до конца этого года, –пояснила она. — Временная мера должна была действовать до конца апреля, а значит Рийгикогу должен закончить производство законопроекта до этого времени. Комиссия по социальным делам, со своей стороны, к этому готова”.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт положительно отозвалась о плане продления периода выплат до конца года, однако отметила, что его нужно было утвердить раньше. ”Теперь, спустя несколько месяцев, когда количество заболевших резко подскочило, все, к счастью, поняли, что эти меры необходимо продлить”, — сказала Кютт.

Присутствовавшие на заседании комиссии представители Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии и Центрального союза работодателей Эстонии подняли вопрос о том, насколько разумно выплачивать компенсации по болезни тем, кто находится на карантине, но сам при этом не является заболевшим. ”В этом вопросе мы придерживаемся мнения, что находящиеся на карантине лица не могут приступить к работе по причине болезни, а значит справка о карантине может приравниваться к больничному листу”, — сказала Сирет Котка.