В этом году скоростной интернет Enefit станет доступен для более 20 000 домов

С начала января этого года возможность подключения к высокоскоростной сети интернета и телевидения Enefit уже создана для 5 625 домов в Харьюском, Ляэне-Вируском, Рапласком, Тартуском и Выруском уездах.

Цель заключается в том, чтобы достичь в 2021 году более 20 000 новых адресов, то есть удвоить количество возможностей подключения, созданных в течение двух прошлых лет. Таким образом, цель предприятия на 2021 год заключается в том, чтобы к концу года предложить подключение к высокоскоростной сети интернета и телевидения Enefit для более чем 47 000 клиентов во всех уголках Эстонии. В 2019-2020 годах возможность подключения к сети высокоскоростного интернета была создана для 22 423 клиентов.

По словам председателя правления Enefit Connect Яануса Тийсвенда, предприятие постоянно увеличивает объемы строительства коммуникационной сети, и выбор новых территорий делается в зависимости от того, где можно предложить решение для быстрой сети интернет и телевидения как можно большему количеству адресов, которые в этом нуждаются.

”Быстрый интернет по оптоволоконному кабелю — это наше будущее, он должен быть широко доступен. Посредством развития высокоскоростной сети интернета и телевидения мы поможем жителям Эстонии лучше справляться с новой ситуацией и делаем жизнь более комфортной. Работающее сетевое подключение становится все более важным при работе из дома или выполнении школьных заданий. Наша цель — предлагать все более инновативные и персонализированные услуги, чтобы еще лучше соответствовать потребностям и ожиданиям наших клиентов”, — прокомментировал Тийсвенд.

Сегодня высокоскоростная сеть интернета и телевидения Enefit, развиваемая Enefit Connect, охватывает более 12 уездов. К концу 2021 года планируется обеспечить современную интернет-сеть уже в 14 уездах по всей Эстонии.

”На сайте Eesti Energia каждый может проверить, входит ли его адрес в планы Enefit по строительству высокоскоростной сети интернета и телевидения. Если в данный момент еще не входит, то можно там же отправить запрос, что я рекомендую обязательно сделать. Это позволит выяснить, где еще имеется интерес, и мы сможем учитывать это в наших планах дальнейшего развития”, — сказал Тийсвенд.