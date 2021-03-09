Началось выдвижение кандидатур на звание ”Учитель года”

Министр образования и науки Лийна Керсна сказала, что в постоянно меняющихся обстоятельствах прошлого года вклад учителей и других работников образования трудно переоценить. ”Учителя словно волшебники, каждый день они творят маленькие и большие педагогические чудеса. Прошлый год потребовал от них больших усилий, чтобы продолжить работу на достойном уровне. Я благодарна всем учителям и коллективам школ, преданным своему делу. Я призываю отметить этих людей, потому что их самоотверженный труд достоин признания”.

Правительство Республики отметит лучших учителей 2021 года в десяти категориях премией за достижения года в размере 10 000 евро и до трех работников образования премией за дело жизни в размере 65 000 евро. Премии меньшего размера будут вручены в категориях ”Друг образования” и ”Достижение года в сфере образования”. В течение последних трех лет все лауреаты премии значительно способствовали индивидуальному и социальному развитию учащихся, и их вклад достоин признания.

До 18 апреля можно выдвигать кандидатуры в тринадцати категориях. Затем региональные комиссии и комиссия по высшему образованию начнут отбор лучших из лучших. В августе соберется Национальная комиссия по премиям в области образования, члены которой сделают окончательный выбор из числа кандидатов, представленных на национальном уровне. В комиссию войдут представители организаций, связанных с образованием, а также деятели образования, награжденные в прошлые годы. Награды будут вручены 2 октября в театре ”Угала”, на гала-концерте в честь учителей ”Эстония учится и благодарит”, который будет транслироваться в прямом эфире телеканала ЭТВ.