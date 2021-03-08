На прошлой неделе Финляндия отправила обратно 98 эстонцев

”В период 1.03-7.03 морская погранохрана Финского залива в порту Хельсинки отправила обратно в Эстонию в общей сложности 98 человек. Критерии въезда в страну нужно выполнять. Например, справка об анализе на Covid или справка о вакцинации не дает гражданину иностранного государства права на въезд в Финляндию”, — написало ведомство в соцсетях.