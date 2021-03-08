Эксперт рассуждает: пенсионный фонд — с тормозами или без?

Предположим, что задача инвестирования — спуститься с заснеженной горы как можно быстрее, но безопасно. На склоне есть различные препятствия — деревья, камни и другие катающиеся. Возникает вопрос, в какой мере можно управлять санями, в какой мере сани несут сами, и на каких санях лучше "ехать к пенсии"?

Пассивные сани спускаются с горы без тормозов, потому что так, вроде, должно быть быстрее. Во время езды они движутся под действием силы тяжести, но "водитель" может выбрать направление перед тем, как спуститься. Однако у активных саней есть тормоза, которые можно использовать в опасных ситуациях. Правда, иногда их используют даже в тех случаях, когда вроде можно было и не тормозить. И всё-таки тормоза нужны, чтобы санки не перевернулись. Однако "водители" пассивных саней сделать ничего не могут: скорость растёт, направление выбрано заранее, и остаётся лишь держать пальцы скрещёнными, чтобы на пути не оказалось камня.

Однако есть одно важное решение, которое "водитель" пассивных саней принимает перед спуском — он выбирает направление. То же самое и в реальной жизни — с пассивными фондами. Выбранное направление имеет решающее значение, потому что тормозов нет. Позже остаётся только надеяться, что санки не перевернутся. Но активные "водители" до финиша доберутся обязательно. У них-то тормоза есть!

А теперь вместо саночников рассмотрим более внимательно пенсионные фонды, чтобы понять разницу между теми, что с "тормозами" и теми, что без "тормозов", а также в каком направлении следует двигаться.

Пассивные фонды (те, что без "тормозов")