Inbank сменил исполнительного директора

Назначение Прийта Пыльдоя на новую должность связано со стратегическим решением Inbank о переходе на организационную систему с ориентацией на предлагаемые услуги (вместо прежней ориентации на государства).

”Цель Inbank по-прежнему состоит в расширении и продвижении на новые рынки. Мы осознали необходимость изменения прежней организационной структуры, ориентировавшейся на государства, поскольку именно такая система препятствует быстрому росту. Моя задача в качестве исполнительного директора и председателя правления будет состоять в эффективном запуске новой международной структуры и более сильном сплочении организации в рамках единой стратегии. При этом мы также должны сохранить присущие Inbank качества — оперативность, инновационность и предприимчивость — в пределах всей организации”, — пояснил г-н Пыльдоя.

Прежний исполнительный директор и председатель правления Inbank Ян Андресоо с начала апреля продолжит свою работу в Inbank в качестве председателя совета и сосредоточится на вопросах интернационализации бизнеса. ”Если 2020 год был для нас годом заложения основ международного роста, то на 2021 год мы поставили перед собой чёткую цель — выйти на новый рынок. На практике это означает, что в центре моего внимания будут выход на новые рынки и предложение инновационных услуг, в том числе по концепции ”купи сегодня, расплатись потом”, а также инвестиции Inbank, связанные с платёжным центром Maksekeskus”, — рассказал г-н Андресоо.