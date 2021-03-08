Ситуация ухудшается: первая неделя марта стала рекордной по числу новых случаев заражения COVID-19

Антирекорд обновляется уже четвертую неделю подряд. С 8 по 14 февраля было зарегистрированно 4500 новых случаев, в следующую неделю — 5163, а в позапрошлую неделю — 7989.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1300 случаев в расчете на 100 000 жителей — один из самых высоких показателей в Евросоюзе.

С 6 марта вступили в силу новые ограничения на работу предприятий розничной торговли и общественного питания, кружков и занятий спортом, а также учебных заведений. Эти меры будут действовать до 28 марта. С их помощью правительство рассчитывает снизить показатели заболеваемости, не исключая дальнейшего ужесточения ограничений.