ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации от COVID-19

Пробуксовка европейской вакцинации от коронавируса вызывает тревогу у ряда ведущих мировых инвесторов. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, внутренние политические дрязги в ЕС, перебои с поставками препаратов, а также сопротивление кампании со стороны общественности приводит к существенному отставанию по темпам. Так, по данным агентства, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США — 25, то в ЕС — всего восемь. По прогнозам Bloomberg Economics, задержка в один-два месяца в открытии предприятий после локдауна может обойтись экономике ЕС в 50-100 млрд евро потерь от непроизведенной продукции.

Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин

"Европейцы отчаянно нуждаются в ускорении темпов распределения вакцин, если хотят справиться с вирусом", — уверена Сима Шах, главный стратег лондонской инвестиционной компании Principal Global Investors Ltd. "Не хотели бы показаться пессимистами, но, к сожалению, вынуждены повторить, что вялые темпы вакцинации продолжают ставить под угрозу восстановление в еврозоне", — в свою очередь отметил Питер Ванден Хоут, главный экономист ING Belgium SA.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале марта обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса. При этом он объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины Sputnik V тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. "Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", — заявил он в интервью изданию Bild. По словам политика, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной. "Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", — подчеркнул премьер.