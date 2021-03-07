Департамент здоровья о поставках вакцины: стабильности нет

По словам директора Департамента здоровья Юллара Ланно, Pfizer, поначалу нарушавший условия поставок, в последнее время исправно привозит обещанное количество. А вот с двумя другими — Moderna и AstraZeneca — стабильности нет до сих пор. Astrazeneca, по словам Ланно, по несколько раз в неделю меняет данные о размерах партий.

Поэтому много говорят о том, что большие партии привезенных в Эстонию вакцин лежат мертвым грузом на складах Департамента здоровья. Но в ведомстве заверяют, что сейчас в резерве хранятся только вторые дозы Moderna и Pfizer.

"Вакцины Astrazeneca у нас на складе не остается, все идет семейным врачам. И там вторая доза понадобится только где-то через два месяца", - отметил Ланно.

Многие европейские страны активно ищут альтернативные пути получения вакцины. Пыталась ли Эстония последовать их примеру? Министр здоровья и труда Танель Кийк объясняет, что по условиям соглашения Евросоюза, сейчас страны ЕС не могут заключать прямых контрактов с производителями, участвующими в общеевропейских поставках. К тому же по этому договору Эстонии и так должны привезти 4,5 миллиона доз вакцины. Вопрос только — когда.

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