Ситуация в эстонских больницах: COVID-отделения заполнены в среднем на 80%

Ситуация в больницах Эстонии продолжает ухудшаться. Число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, растёт. По всей стране в среднем ковидные отделения заняты на 81%, передает "Актуальная камера".

В Ляэне-Таллиннской больнице отделение заполнено на 87%, в Северо-Эстонской региональной больнице — на 89%, в Ида-Таллиннской центральной больнице — на 95%. В больнице Раквере больше больных с коронавирусом не принимают.

"Персонал больниц укомплектован, чтобы обеспечить медицинский уход для более чем 600 человек по всей стране. Но каждый раз, как этот показатель будет расти, нам придется перенаправлять персонал из других отделов, в том числе и медсестер. Тут уже речь идет о сотнях людей", — прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Больницы намерены привлечь к работе и студентов-медиков, чтобы снизить нагрузку на рабочий персонал и выделить дополнительные силы в ковидные отделения.

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