A. Le Coq сделает производство более экологически чистым и построит новую биогазовую станцию с системой очистки сточных вод

По словам директора A. Le Coq Тармо Ноопа, это одна из самых важных инвестиций предприятия, цель которой — уменьшение воздействия производства на окружающую среду. Построенная биогазовая установка покроет 10-15% потребностей завода в тепловой энергии, что снизит потребление природного газа и выбросы углекислого газа. ”Образно говоря, скоро на нашем заводе наладится безотходное производство. Строящаяся биогазовая установка будет отделять твердые органические вещества, образующиеся при производстве, от сточных вод и преобразовывать их в биогаз, который покроет 10-15% потребностей всей станции в тепловой энергии”, — пояснил Нооп. Помимо производства биогаза, завод будет значительно очищать свои сточные воды. ”Благодаря станции мы направим в городскую канализацию на 80% более чистую воду, которую будет легче очищать и заново использовать в системе водоснабжения Тарту”, — отметил Нооп еще одно преимущество.

Представитель строительной компании Schött, Кристина Йорг, которая участвовать в закладке краеугольного камня, высоко оценила прогрессивный образ мышления A. Le Coq. Самый простой способ — дать фабричной сточной воде полностью уйти в канализацию и не думать о том, что с ней будет дальше. Однако A. Le Coq не ограничивается лишь производством продукта, но идет еще на несколько шагов вперед — решает как повысить ценность сточной воды, образующейся при производстве, чтобы она стала приносить реальную пользу фабрике и окружающей среде. ”Многие могут изготовить хорошее пиво и

вкусные напитки. Однако немногие выходят за рамки производственного цикла и задумываются о том, как их деятельность влияет на окружающую среду”, — сказал Йорг.