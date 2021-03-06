ФОТО | В кохтла-ярвеской Maxima столпотворение. Как ТЦ Ида-Вирумаа соблюдают новые ограничения

С 6 марта по выходным должны быть закрыты как отдельно стоящие магазины, так и магазины в торговых центрах. В раквереском торговом центре Põhja Keskus в 9:15 парковка была практически пустая. К строительному магазину подъезжает микроавтобус, из него выходит мужчина и направляется к магазину. Дверь закрыта. Обращаемся к мужчине, попутно задавая вопрос, на каком языке удобнее говорить — на русском или эстонском.

”На украинском, — улыбается он, отвечая на русском. — Вот, заехали по пути в магазин. Оказывается, закрыто. Поедем дальше”.

Заходим в продуктовый магазин Rimi. Продавец на кассе говорит, что сегодня действительно мало народа, зато вчера было очень много. По словам работника Rimi, обычно в такое время клиентов больше. Все посетители Rimi были в масках.

Кохтла-Ярве, торговый центр Vironia. На парковке много свободных мест. Заходим внутрь в продуктовый магазин Maxima. Здесь он маленький, но людей — очень много. Как-будто и нет никаких ограничений. Однако все в масках. На входной двери в торговый центр висит объявление, что в здании ТЦ одновременно могут находиться 150 человек. На инфостолике другое объявление: в магазине Maxima одновременно могут находиться 130 человек.

Именно сегодня, в день введения новых ограничений, в Maxima кампания — многие товары по красной цене.

У Pargi Keskus (Йыхви) на парковке машин немного. Рядом с ТЦ стоит машина полиции. Заходим. Навстречу идут полицейские с упаковкой масок. Их раздают бесплатно. Расположенные в центре кинотеатр и другие магазины закрыты. Поскольку расположенный в этом торговом центре продуктовый магазин Coop по площади гораздо больше, чем Maxima в Vironia, то и соблюдать социальную дистанцию здесь легче. Да и людей здесь значительно меньше.