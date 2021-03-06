Таллиннская скорая помощь: каждые 20 минут поступает вызов, связанный с COVID-19

"Две последние недели мы работаем на полную мощность и задействовали половину снаряжения из запасов на случай катастроф", — пояснил главный врач службы Tallinna Kiirabi Рауль Адлас, добавив, что очереди из машин скорой помощи у приемного покоя отделения экстренной медицины (ЕМО) не редкость.

"Нагрузка исключительно высокая. Очереди машин скорой помощи перед приемным отделением ЕМО возникают потому, что пациентов, которых привозят, не всегда возможно сразу поместить в больницу. Им приходится ждать в машине скорой помощи до тех пор, пока медицинские штабы не отыщут место в какой-нибудь из больниц в Эстонии. До этого медики оказывают пациентам помощь прямо в машине", — пояснил Адлас.

По его словам, нередки случаи, когда, например, доставленного в ЕМО в Мустамяэ пациента готова принять больница совсем в другом городе Эстонии, и тогда машина скорой помощи разворачивается и отправляется из Таллинна в Рапла, Хаапсалу или Пярну. "На прошлой неделе у нас таких поездок было 14", — сообщил Адлас.

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