Таллиннский порт теперь потребляет только зеленую электроэнергию, произведенную в Эстонии(10)
В соответствии с заключенным договором, в 2021 году Eesti Energia поставит Таллиннскому порту 10 ГВтч возобновляемой электроэнергии для собственных нужд порта. Таким образом, в год в атмосферу не попадет в общей сложности почти 7000 тонн CO2.
По словам руководителя отдела управления качеством и окружающей средой Таллиннского порта Эллен Каазик, Таллиннский порт на пути своей коммерческой деятельности и развития делал планомерные шаги на пути к уменьшению негативного влияния на окружающую среду. ”Энергоэффективность и более широкое использование возобновляемых источников энергии — важный шаг в уменьшении влияния порта на окружающую среду и достижении климатической нейтральности”, — отметила Каазик.
По словам руководителя эстонского рынка Eesti Energia Даяны Тийтсаар, она рада видеть, что все больше крупных потребителей электроэнергии выбирает возобновляемые источники энергии.
”Таллиннский порт — прогрессивная и ответственная компания, последовательная деятельность которой является примером для многих крупных предприятий. Мы рады видеть, что был сделан очередной шаг к более чистому будущему”, — сказала Тийтсаар.
По словам Тийтсаар, клиенты Eesti Energia делают все более экологичный выбор: от выбора пакета возобновляемой энергии до установки солнечных панелей, отопительных систем, а также решений для зарядки электромобилей.
В прошлом году Eesti Energia построил для своих клиентов около 300 солнечных электростанций общей мощностью 8 МВт. На сегодняшний день 2 500 клиентов, являющихся малыми производителями, продают компании Eesti Energia электроэнергию, произведенную в собственных домах или на предприятиях.
Кроме того, каждый третий новый клиент выбирает ”зеленый” пакет электроэнергии, способствуя ускорению развития возобновляемой энергии. У почти 55 000 клиентов Eesti Energia уже оформлен пакет возобновляемой электроэнергии.
В 2020 году концерн Eesti Energia произвел 1,5 ТВтч возобновляемой электроэнергии, что составило 40% от общего объема выработки электроэнергии. С 2018 года выбросы CO2 Eesti Energia сократились в три раза.
В последние годы Таллиннский порт предпринял большие шаги для перехода к более устойчивой жизненной среде. Эллен Каазик отметила, что в прошлом году, в рамках первого в Эстонии подобного проекта, на причале Ванасадама было установлено береговое энергооборудование ABB, внедрение которого обеспечило в Ванасадама и Таллинне более чистый воздух и меньший уровень шума, что привело к снижению выбросов CO2 только лишь одного пассажирского парома на 100 тонн в месяц.
В сентябре прошлого года пассажиров на маршруте Виртсу-Куйвасту начал обслуживать паром Tõll, ставший в результате переоборудования первым в Эстонии гибридным пассажирским судном. Его аккумуляторные батареи позволяют ему частично работать от электричества, уменьшая количество дизельного топлива, загрязнение воздуха и уровень шума. TS Laevad планирует внедрить гибридную технологию и на других более новых паромах в парке компании.
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