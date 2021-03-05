Кылварт: по сути у нас уже чрезвычайная ситуация. Надо оформить это официально

Кылварт отметил, что ни в коем случае не критикует ни коалицию, ни премьер-министра и что его мнение не зависит от состава коалиции. Мэр сказал, что город ранее уже четко сформировал свою позицию. По словам Кылвара, именно четкая позиция и четкий сигнал — это то, что сейчас нужно обществу. ”Сейчас мы видим, что обществу надо дать четкий сигнал. Как сказала и премьер-министр, по сути у нас уже чрезвычайная ситуация. Сейчас надо четко сформулировать это и оформить официально”, — заявил Кылварт.

”Это необходимо сделать, чтобы люди однозначно понимали, каково сейчас наше положение и каковы перспективы. Мы видим, что дело не только в том, что ситуация плохая. Проблема в том, что она начнет усугубляться в ближайшие недели. Если видно, что необходимы дополнительные меры, то нельзя это делать на основании статистики за неделю. Это надо делать заранее, а не принимать каждую неделю новые решения и вводить новые ограничения”.

Кылварт отметил, что если уже сейчас говорится о необходимости дополнительных мер, то зачем чего-то ждать.

”Мы ведь понимаем, что ситуация по сравнению с прошлой весной уже сейчас намного хуже и будет ухудшаться еще. Наверное, это ясно всем. Если мы хотим остановить эту динамику — в ближайшие недели мы ее остановить не сможем, но в перспективе, — то нужно внедрить более жесткие меры и в большем объеме оказать помощь предприятиям и людям”.

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