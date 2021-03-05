Научный совет рекомендует делать в школах экспресс-тесты на коронавирус

В своем анализе ситуации Научный совет сообщает, что за последнюю неделю заражение коронавирусом увеличилось на 30%. Коэффициент заражения R достиг 1,25, передает RusERR.

Если число новых заражений стабилизируется на текущем уровне, в середине марта будет регистрироваться 3000 новых случаев заражения в день. Если в марте коэффициент R упадет до 0,9-0,8, то к середине апреля число заражений упадет ниже 500.

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