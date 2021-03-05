05.03.2021, 18:29
Научный совет рекомендует делать в школах экспресс-тесты на коронавирус(43)
Foto: Kiur Kaasik
Во вторник Научный совет опубликовал свои предложения правительству по ограничениям, в которых, в том числе была рекомендация разрешить в заведениях общественного питания продажу только на вынос, ввести правило "2+2" на открытом воздухе и начать в заинтересованных школах проводить экспресс-тесты на коронавирус.
В своем анализе ситуации Научный совет сообщает, что за последнюю неделю заражение коронавирусом увеличилось на 30%. Коэффициент заражения R достиг 1,25, передает RusERR.
Если число новых заражений стабилизируется на текущем уровне, в середине марта будет регистрироваться 3000 новых случаев заражения в день. Если в марте коэффициент R упадет до 0,9-0,8, то к середине апреля число заражений упадет ниже 500.
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