Главный тренд в трудовых спорах во время коронавируса: иностранной рабочей силе массово не платили зарплату

По ее словам, очень четко было видно, как в прошлом году нарушались права работников из третьих стран — связанных с иностранной рабоче силой споров было около 300, то есть 10% от всех трудовых споров.

"Сложилась ситуация, когда сообщили, что иностранцы начнут покидать страну в связи с ситуацией с коронавирусом, и эстонские работодатели просто не выплачивали зарплату. Иностранцам тогда приходилось искать кого-то, кто бы начал здесь за них вести трудовой спор", — рассказала Мийдла-Ванаталу.

В ходе этих трудовых споров были выявлены другие нарушения и махинации, связанные со злоупотреблениями в сфере труда. Инспекция труда сотрудничает с полицией и Налоговым департаментом в этих разбирательствах.

"Например, работникам не платили ту зарплату, что предусматривает Закон об иностранцах", — объяснила заместитель главы инспекции. Не все из этих споров были решены, так как иногда работник не мог доказать, что он вообще работал на территории Эстонии, или же подтверждение времени работы не стыковалось с утверждениями самого человека.