Скончался бывший командующий Силами обороны Йоханнес Керт

Керт занимал должность командующего Силами обороны в период 1996–2000.

Силы обороны и Кайтселийт выразили соболезнования близким и приспустили флаги в память о заслуженном офицере.

”Смерть генерала Керта — большая потеря для нас. Несмотря на уход со службы и характер работы он сохранял прочную связь с вооруженными силами. В том числе помогал мне в принятии решений, мы находились в постоянном контакте и я бы даже сказал, что он являлся моим внештатным советником. Выражаю соболезнования близким. Генерал Керт был благородным офицером”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Йоханнес Керт начал военную карьеру в 1983 году в качестве командира взвода Советской армии, служил в ней до 1985 года, занимая должность помощника командира роты. Он находился у истоков возрождения Кайтселийта — вступил в организацию в 1990 году, возглавив через год Тартускую дружину.

”Вчера ушел из жизни член Кайтселийта Йоханнес Керт. У него было много титулов и заслуг перед Эстонией, но прежде всего он был кайтселийтчиком. Покойся с миром, воин, мечтатель, друг”, — сказал командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Керт родился 3 декабря 1959 года в Печорах. В 1977 году окончил гимназию в Выру. Высшее образование получил в 1981 году в Тартуском университете по специальности ”физическая культура”.

В 1991 году возглавлял Тартускую дружину Кайтселийта, с 1993 по 1996 год был командующим Кайтселийта.

В 1992 году Керт руководил Куперьяновским пехотным батальоном. Возглавлял Силы обороны Эстонии с 1996 по 2000 год. С 2014 года был членом Партии реформ. Был также депутатом XIII и XIV созывов парламента.

В 2001 году Керт был награжден орденом Орлиного креста II степени.

Керт был членом совета старейшин Кайтселийта, клуба Ротари и Эстонского общества охотников.

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