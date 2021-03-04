Кая Каллас: я несколько недель подряд просила Михаила Кылварта призывать людей вакцинироваться и носить маски, а не требовать чрезвычайного положения

- Что касается мэра Таллинна, то я его просила несколько недель подряд. Во-первых, чтобы было больше контроля в общественном транспорте. Чтобы люди соблюдали дистанцию и носили маски. Во-вторых, чтобы он, как авторитет в глазах населения, призывал в своих обращениях: если вам делается предложение о вакцинации, пожалуйста, идите на вакцинацию, носите маски, соблюдайте дистанцию, работайте из дома. Чтобы информация лучше доходила до иноязычного населения. Вместо того, чтобы требовать объявления чрезвычайного положения, он мог бы сосредоточиться на выполнении этих простых просьб, — прокомментировала ситуацию премьер-министр.