04.03.2021, 17:46
Лутсар: научный совет рекомендует восстановить основное весеннее ограничение(49)
Foto: Andres Putting
На этой неделе Научный совет правительства по борьбе с коронавирусом сделал кабинету министров в числе прочего восстановить действие правила "2+2" и на свежем воздухе.
Об этом сообщила глава научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар, пишет rus.err.
Подобное правило действовало с марта по июнь прошлого года.
"2+2" значит, что вместе могут идти до двух человек, а расстояние до других людей должно быть не меньше двух метров.
Научный совет полностью обнародует свои рекомендации в пятницу.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.