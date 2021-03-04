Новости Эстонии
04.03.2021, 14:11

Выяснение причины смерти молодого спасателя продолжается. Связана ли она с вакцинацией, пока неясно

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Foto: Argo Ingver
Премьер-министр Кая Каллас сказала на сегодняшней конференции правительства, что наличие или отсутствие взаимосвязи между вакцинацией и смертью 31-летнего сотрудника Спасательного департамента будет установлено после тщательного рассмотрения анамнеза.

”Лекарственный департамент начал расследование для установления причины смерти. Насколько мне известно, информацию сообщили общественности, чтобы избежать слухов. Чтобы сказать, что случай исследуется и что пока точно неясно, от чего наступила смерть, нельзя и утверждать, что это связано с вакциной”, — ответила Каллас на вопрос журналиста, зачем вообще нужно было публично сообщать о смерти, когда ее связь с вакцинацией непонятна.

Министр здоровья и труда Танель Кийк пообещал, что как только причины будут установлены, об этом сообщат общественности в том объеме, насколько этого позволяет защита личных данных. Он отметил, что Лекарственный департамент обнародовал ту информацию, которую мог. ”По понятным причинам, нельзя выкладывать перед общественностью все данные о здоровье”, — сказал Кийк.

Как стало известно накануне, в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca.

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