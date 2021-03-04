Выяснение причины смерти молодого спасателя продолжается. Связана ли она с вакцинацией, пока неясно

”Лекарственный департамент начал расследование для установления причины смерти. Насколько мне известно, информацию сообщили общественности, чтобы избежать слухов. Чтобы сказать, что случай исследуется и что пока точно неясно, от чего наступила смерть, нельзя и утверждать, что это связано с вакциной”, — ответила Каллас на вопрос журналиста, зачем вообще нужно было публично сообщать о смерти, когда ее связь с вакцинацией непонятна.

Министр здоровья и труда Танель Кийк пообещал, что как только причины будут установлены, об этом сообщат общественности в том объеме, насколько этого позволяет защита личных данных. Он отметил, что Лекарственный департамент обнародовал ту информацию, которую мог. ”По понятным причинам, нельзя выкладывать перед общественностью все данные о здоровье”, — сказал Кийк.

Как стало известно накануне, в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca.

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