Советник Сависаара: Путин — хороший вербовщик. Он видит слабости людей и сразу ухватывается за них

”Путин был в Эстонии 17 и 18 сентября, вел переговоры об установлении экономической границы. Эстонию на переговорах представлял консультант переходного правительства Евгений Васильев”, — говорит он.

По словам Юшкина, в Эстонии Путин производил впечатление скромного человека: ”В докладе, который представил мне позже Васильев, было написано, что стиль общения Путина был доброжелательным и дружелюбным, представителям эстонской стороны, своим сверстникам, он ”выкал”. После официальной части переговоров мы пошли в сауну, пили чай и говорили о политике. Слова Путина оставляли впечатление, что он поддерживает независимость Эстонии”.

Протокол об экономических границах и сотрудничестве, одобренный со стороны Ленинграда Путиным, был подписан 18 сентября в Нарва-Йыэсуу.

На вопрос, нет ли тут противоречия: члены команды Собчака, которого именовали вторым демократом России после Ельцина, уничтожили все свободы, завоеванные в России в 1990-е годы, — Юшкин ответил, что это были не приближенные Собчака, а люди, которых в конце 1980-х внедрил в его команду КГБ. По словам Юшкина, Путин, став президентом, взял с собой этих верных людей в Москву.

”Хорошо известно, что Путин ценит только личных друзей и родственников и никогда от них не отказывается. Здесь следует отметить еще одну важную характеристику Путина: он хороший вербовщик. Он видит слабости людей и сразу ухватывается за них. И тем самым держит людей по сей день. Он очень профессионален. Ближний круг Путина состоит из людей, которые были им завербованы и доказали свою лояльность”.

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