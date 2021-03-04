Владелец Lasnamäe Centrum и Lasnamäe Prisma рассказал о соблюдении ограничений в торговых центрах

”Нашим приоритетом по-прежнему является благополучие и безопасность всех наших посетителей, арендаторов и сотрудников, не нарушая при этом работы торгового центра. С прошлого года все наши центры внедрили меры по обеспечению безопасности для всех посетителей и персонала, были установлены бесконтактные дезинфицирующие средства, разметка для соблюдения 2-метровой дистанции, проводится более тщательная уборка, усовершенствована система вентиляции, столы в ресторанах и кафе распределены в соответствии с правилами 2+2, установлены знаки о соблюдении социальной дистанции и поощрении бесконтактных платежей”, — пояснил член правления Capfield Рубен Горнищефф.

”В соответствии с последними распоряжениями правительства, объявленными в прошлую пятницу, весь персонал и посетители обязаны носить в наших центрах маски, которые можно приобрести в торговых автоматах, расположенных у всех наших входов. Маски раздаются также бесплатно, если посетитель забыл свою маску”, — сказал Рубен Горнищефф.

”Поскольку мы отслеживаем количество посетителей всех наших торговых центров в режиме реального времени, мы можем заверить всех наших посетителей в том, что количество посетителей в наших торговых центрах постоянно ниже установленного правительством лимита. Если покупатель хочет приехать к нам в самое спокойное время, то рекомендуем приходить с 9 до 11 часов утра — в это время обычно меньше всего покупателей”, — сказала директор центра Capfield Ольга Аллик.

”Наша кампания ”Выиграйте деньги за покупку” и дальнейшие акции приостановлены до тех пор, пока их нельзя будет возобновить. Благодарим всех посетителей наших центров за проявленную ответственность. Это наши совместные усилия, и мы просим всех соблюдать согласованные правила. Не забывайте брать с собой маску и всегда носите ее, когда посещаете торговый центр, соблюдая при этом правила социальной дистанции”, — добавила Ольга Аллик.

Подробную информацию о мерах безопасности, принимаемых в торговых центрах Capfield, можно прочитать на странице lasnamaecentrum.ee/teie-heaolu/.