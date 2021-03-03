03.03.2021, 17:30
Президентская канцелярия запросила дополнительно около миллиона евро на покрытие растущих расходов(45)
Foto: Veiko Vares
Президентская канцелярия просит увеличить финансирование информационно-коммуникационных технологий на 251 000 евро в 2022 году, на 160 000 евро в 2023 году, на 166 000 евро в 2024 году и 172 000 евро в 2025 году, пишет rus.err.ee.
В запросе отмечается, что компьютерная сеть в канцелярии полностью амортизирована, в связи с чем одним из приоритетов является заказ обслуживания компьютеров у внешней организации. Предполагается, что эту услугу будет оказывать Министерство иностранных дел, сэкономив канцелярии 125 000 евро в течение пяти лет.
Кроме того, в канцелярии считают необходимым создать должность руководителя по защите информации, на зарплату которого в течение четырех лет потребуется 242 650 евро.
Для оплаты труда главного редактора отчета предусмотрено 15 000 евро, стоимость одной статьи — 2000 евро, а размер платы редактору главы отчета — 5000 евро. На зарплату ассистента редактора канцелярия просит выделить 12 000 евро.