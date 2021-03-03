Президентская канцелярия запросила дополнительно около миллиона евро на покрытие растущих расходов

В запросе отмечается, что компьютерная сеть в канцелярии полностью амортизирована, в связи с чем одним из приоритетов является заказ обслуживания компьютеров у внешней организации. Предполагается, что эту услугу будет оказывать Министерство иностранных дел, сэкономив канцелярии 125 000 евро в течение пяти лет.