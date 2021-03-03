Критики президентской речи обозначили прорыв — мы все эстонцы в широком смысле

Поэтому, с определенными оговорками, нужно быть признательным всем, кто такого рода обращение в речи президента отмел. Мы все ближе к цели построения единого свободного общества.

Уверен, что все, кто ценят свою гражданскую принадлежность к Эстонии, владеют эстонским языком, а также уважают местную культуру — в широком смысле слова эстонцы. Или эстонцы русского, украинского, белорусского (и дальше по списку) происхождения. Как кому больше нравится.

Одной из гарантий долговременного экономического и социального успеха этой страны является единая государственная идентичность и общее для всех жителей эстоноязычное информационное поле (что не исключает СМИ на других языках). Это возможно на базе гражданского патриотизма и единой системы образования для всех. Такое общество будет ориентировано на созидательное сотрудничество и преодолеет кризисы гораздо легче.

На мой взгляд все эти негативные реакции, одна жёстче другой, как ни странно, очень позитивны. По сути, граждане сказали, что мы все эстонцы, хоть и разные по своему происхождению и языковому набору. Эстония у нас одна, не надо отдельно выводить тему этнических различий. Часто тексты критиков кончались резолюцией наподобие ”Люблю Эстонию!” и сопровождались убежденностью в том, что хорошее владение эстонским — это надо!

Немного неожиданно, русскоязычные журналисты, обозреватели, пиарщики и политики понеслись выделять это предложение и еще несколько слов из речи как неуместное ”разделение общества” и указание на ”свои-чужие”.

Понимая логику речи и принимая в расчет все то, что она сделала для интеграции (начиная с переноса президентской канцелярии почти на месяц в Нарву и выступлений на русском языке), это можно рассматривать как почтительное и тактичное обращение. Однако, видимо, президент перегнула палку, слишком контрастно обозначив признаки различия.

В западном мире почтительное отношение к культурному происхождению национального меньшинства и его отдельное упоминание — это признак хорошего тона. Обращаясь к национальным меньшинствам Эстонии президент сделала вступление: ”Дорогие соотечественники с иными культурными корнями и родным языком!” и назвала их ”спутниками”.

Почему есть оговорки? Из-за второго компонента критики. Дело в том, что президент просто повторила, что у нас должно быть единое эстоноязычное образование и все выпускники должны справляться с жизнью в эстоноязычной среде.

Друзья, давайте без прикрас. Дело обстоит так: русскоговорящего населения (разные национальности) у нас почти 30%, а в школы с русским языком обучения ходит около 20% всех детей и тенденция на спад, ибо родители отдают своих чад в эстонские школы и детские сады. За последнее десятилетие по всей Эстонии закрылось более десяти русских школ. Молодые преподаватели идут в русские школы редко и неохотно, отдельно для этих школ предметников не готовят уже давно.

Международные исследования PISA говорят нам, что в среднем уровень знаний и навыков учеников русских основных школ уступает на целый учебный год ученикам эстонских школ. За этим стоит, среди прочего, по данным исследования следующее: социально-культурная замкнутость русских школ; акцент на формализм и распоряжения, а не на сотрудничество; общее языковое развитие детей; настрой в семьях и так далее.

Что делать? Только единая школа. У Эстонии просто нет ресурсов, чтобы обеспечить достойное образование в условиях раздутой и сегрегированной школьной системы. Сейчас большинство детей из семей, где домашним языком является русский, не могут получить в Эстонии достойное высшее образование ввиду слабой подготовки и невладения языком. Они не могут работать на эстонском языке и просто не имеют социальных связей.

Как результат, плохо оплачиваемый труд, миграция за рубеж и общее отчуждение от эстонского общества. У нас есть ряд хороших русских школ с качественным преподаванием на эстонском, но это, скорее, исключения, и саму проблему это не решает.

Я знаю о чем говорю, потому как закончил 11 лет назад обычную таллиннскую русскую школу и понимаю, как оно на самом деле. Эстонским свободно владею только благодаря личному усилию вне школы. Молодёжь надо просто спасать. Необходимо дать хороший стартовый пакет для успеха в Эстонии и обозначить важность гражданского чувства.

Лучшее средство — единые эстоноязычное школы, где будет качественное преподавание русского и украинского языка (ввиду роста украинской общины), литературы и культуры для желающих. Для детей с нарушением речи или другой проблемой — специальная вспомогательная система, а не полное языковое разделение. Все решаемо. Как раз сейчас правительство центристов и реформистов готовит программу эстоноязычного образования, которая начнется с детского сада. Направление задано и ресурсы, по всей видимости, будут выделены.

Давайте своим отношением поспособствуем позитивным изменениям в нашей системе образования!