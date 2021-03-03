На выходных в Таллинне, Тарту и Пылтсамаа будут вакцинированы люди из группы риска(12)
Сегодня люди, принадлежащие к группе риска, также получат соответствующую информацию на свой личный адрес электронной почты, на который перенаправлен государственный адрес электронной почты на портале eesti.ee.
Основанием для получения уведомления является не только принадлежность к группе риска, но и то, что лицо внесено в регистр семейного врача, работающего в Таллинне или Тарту.
Государственный комитет экспертов по иммунопрофилактике утвердил список заболеваний и состояний, из-за наличия которых человек принадлежит к группе с высоким или очень высоким риском. В то время как люди в возрасте 70+ человек вакцинируются семейными врачами с использованием вакцины Moderna или Pfizer / BioNTech в зависимости от поставок вакцин, в эти выходные люди в возрасте 60-69 лет с определенными заболеваниями будут приглашены в медицинские центры Qvalitas на вакцинацию с применением вакцины AstraZeneca. Информация о том, как именно зарегистрироваться на прием для вакцинации, будет отправлена человеку по электронной почте сегодня. После получения электронного письма человек должен зарегистрироваться для вакцинации в дигатальной регистратуре на интернет-сайте Qvalitas. Следует выбрать время приема как первой, так и второй дозы.
Майви Парв, член правления Больничной кассы, сказала, что данный проект является пилотным. В его рамках в эти выходные люди из определенной группы риска будут впервые приглашены для вакцинации вне центров семейных врачей. ”Мы начнем с Таллинна и Тарту, потому что это более крупные регионы, где наш партнер по закупкам вакцины также присутствует на месте”, — сказала Парв.
По состоянию на начало марта в регистрах семейных врачей Таллинна насчитывалось 10 153 пациента в возрасте от 60 до 69 лет с определенными заболеваниями, которые еще не были вакцинированы. В Тарту в регистрах семейных врачей насчитывается 2436 таких пациентов.
Член правления Больничной кассы также призвала людей проверить и обновить свои контактные данные на Государственном портале eesti.ee. ”Для нас очень важно, чтобы все люди перенаправили свой адрес с Государственного портала eesti.ee на личный, часто используемый адрес электронной почты, потому что в противном случае необходимые уведомления не дойдут до людей. Мы знаем, что не все люди сделали это, но на данный момент и запас вакцины недостаточен, чтобы мы могли предложить ее всем желающим”, — пояснила Парв.
Для людей, получивших первую дозу AstraZeneca в выходные дни, также будет сразу на месте в центре Qvalitas забронировано и время для проведения второй инъекции. Вакцинация для людей бесплатна, и связанные с ней расходы покрывает Больничная касса Эстонии.
Парв добавила, что в ближайшие недели увеличится как список медицинских учреждений, которые будут проводить вакцинацию, так и количество вакцины, поступающей в страну. ”Это означает, что в дальнейшем будет больше таких выходных, когда мы будем приглашать людей на вакцинацию в зависимости от количества вакцины. Мы надеемся провести вакцинацию более широких слоев населения в конце апреля — начале мая”, — заявила Парв.
Кроме того, в городе Пылтсамаа вакцинацией занимаются семейные врачи в сотрудничестве с SA Põltsamaa Tervis. Люди в возрасте 50–69 лет с сопутствующими заболеваниями, включенные в регистры семейных врачей Пылтсамаа, получат вакцину AstraZeneca. В Пылтсамаа люди будут приглашаться на вакцинацию по телефону, то есть человеку не нужно ничего делать перед телефонным звонком.
Цели вакцинации против COVID-19 состоят в том, чтобы защитить группы риска, у которых есть большая вероятность заразиться или у которых в случае заражения грипп с вирусом COVID-19 может протекать более тяжело. К целям также относится предотвращение и уменьшение связанных с COVID-19 случаев заболеваний и смерти, снижение нагрузки на систему здравоохранения, а также обеспечение нормального функционирования общества в стране.
Патологические состояния, в зависимости от наличия которых люди распределяются в разные группы риска, указаны в государственном плане вакцинации против COVID-19.
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