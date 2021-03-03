На выходных в Таллинне, Тарту и Пылтсамаа будут вакцинированы люди из группы риска

Сегодня люди, принадлежащие к группе риска, также получат соответствующую информацию на свой личный адрес электронной почты, на который перенаправлен государственный адрес электронной почты на портале eesti.ee.

Основанием для получения уведомления является не только принадлежность к группе риска, но и то, что лицо внесено в регистр семейного врача, работающего в Таллинне или Тарту.

Государственный комитет экспертов по иммунопрофилактике утвердил список заболеваний и состояний, из-за наличия которых человек принадлежит к группе с высоким или очень высоким риском. В то время как люди в возрасте 70+ человек вакцинируются семейными врачами с использованием вакцины Moderna или Pfizer / BioNTech в зависимости от поставок вакцин, в эти выходные люди в возрасте 60-69 лет с определенными заболеваниями будут приглашены в медицинские центры Qvalitas на вакцинацию с применением вакцины AstraZeneca. Информация о том, как именно зарегистрироваться на прием для вакцинации, будет отправлена ​​человеку по электронной почте сегодня. После получения электронного письма человек должен зарегистрироваться для вакцинации в дигатальной регистратуре на интернет-сайте Qvalitas. Следует выбрать время приема как первой, так и второй дозы.

Майви Парв, член правления Больничной кассы, сказала, что данный проект является пилотным. В его рамках в эти выходные люди из определенной группы риска будут впервые приглашены для вакцинации вне центров семейных врачей. ”Мы начнем с Таллинна и Тарту, потому что это более крупные регионы, где наш партнер по закупкам вакцины также присутствует на месте”, — сказала Парв.

По состоянию на начало марта в регистрах семейных врачей Таллинна насчитывалось 10 153 пациента в возрасте от 60 до 69 лет с определенными заболеваниями, которые еще не были вакцинированы. В Тарту в регистрах семейных врачей насчитывается 2436 таких пациентов.