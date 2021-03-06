Дизайнерская коллекция Simone Rocha x H&M поступит в продажу уже на следующей неделе. Коронавирус внес свои коррективы

Дизайнерский коллаборации H&M — а точнее возможность приобрести одежду от известного дизайнера в разы дешевле — всегда вызывают ажиотаж у любителей моды. Поэтому в день запуска коллекции в продажу у магазинов H&M по всему миру выстраиваются длинные очереди, а потом толпа возбужденных покупателей ломится внутрь, желая успеть урвать заветную вещичку или целый гардероб. Таллинн не исключение.

Однако в условиях распространения коронавируса толкучка толпы народа вокруг нескольких вешалок с одеждой выглядит не совсем безопасной идеей. Кроме того, во многих странах мира введены локдауны и в магазины и вовсе нельзя попасть. Поэтому в этом году в целях безопасности и в знак солидарности дизайнерская коллекция поступит продажу по всему миру только онлайн.

"В этот раз наша дизайнерская коллекция поступит по всему миру в продажу только в интернет-магазин H&M — таким образом мы гарантируем нашим клиентам и работникам безопасность во время, когда большие сборища действительно проводить неразумно. Поэтому любители моды в Эстонии тоже смогут безопасно приобрести коллекцию в интернет-магазине H&M, куда она поступит в продажу 11 марта в 10 часов утра", — объяснила пресс-секретарь H&M в Эстонии Бритта Талвинг.

Однако стоит запастись терпением — в такой важный день сайт H&M имеет привычку зависать из-за высокого наплыва пользователей. Остается только время от времени обновлять страницу и ждать.

Из новой дизайнерской коллекции Simone Rocha x H&M можно будет заказать только по одному экземпляру каждой вещи. Это касается всего: одежды, аксессуаров, обуви и сумок. Однако в этот раз вернуть вещи, которые не подошли или не пришлись по душе, в магазин нельзя, их придется отправлять обратно почтой, как и обычные заказы из интернет-магазина H&M.