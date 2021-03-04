Хорошие новости! Эстония планирует перестать различать водительские права на "автомат" и "механику"

На данный момент, исходя их директивы ЕС, различаются водительские права для тех, кто сдавал экзамен на машине с автоматической коробкой передач и на машине с механической коробкой передач. То есть, если сдавал экзамен на "автомате", то после получения прав на "механике" ездить нельзя.