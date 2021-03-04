04.03.2021, 08:55
Хорошие новости! Эстония планирует перестать различать водительские права на "автомат" и "механику"(51)
Foto: Andres Putting
Эстония планирует перестать различать коробки передач при выдаче прав, а это означает, что после получения прав можно будет ездить как на автомобиле с автоматической коробкой передач, так и на "механике", несмотря на то, на каком автомобиле был сдан экзамен по вождению, передает Geenius.
На данный момент, исходя их директивы ЕС, различаются водительские права для тех, кто сдавал экзамен на машине с автоматической коробкой передач и на машине с механической коробкой передач. То есть, если сдавал экзамен на "автомате", то после получения прав на "механике" ездить нельзя.
По словам Транспортного департамента, это тема сейчас обсуждается в Европейской комиссии, и решение должно быть вынесено к концу 2022 года. Тогда можно будет перестать различать водительские права на "автомат" и "механику" и в Эстонии.
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