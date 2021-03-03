Госконтроль: выделенные русским школам 2,5 млн евро будто испарились

Госконтроль провел лишь беглый анализ, но отметил, что представленные данные не отображают даже того, сколько учеников задействовано в пилотном проекте (начался в 2017 году), сколько учителей было принято на работу и сколько денег было потрачено на дополнительную оплату труда.

Идея проекта заключается в том, чтобы выделять трем русским школам ежегодно по 250 000 евро, чтобы они могли попробовать различные способы обучения эстонскому языку с целью достижения высокого уровня знаний. Стороны проекта: Министерство образования (на момент запуска проекта возглавлялось министром от Центристской партии Майлис Репс) и город Таллинн (возглавляемый мэром Михаилом Кылвартом). Министерство выделяет деньги, а город через Департамент образования направляет их школам.

Холм изучил связанные с проектом документы и пришел к выводу, что министерство не создало условий для эффективного использования средств (не сформулированы цели, не составлен план действий), а также закрыло глаза на недостатки в документации. Другие подобные проекты столь поверхностной отчетности не терпят.

Холм подчеркивает, что ни одна из сторон даже не сочла необходимым оценить, действительно ли в результате программы ученики старших классов стали лучше владеть эстонским. Также Холм отмечает: ”В то же время Министерство образования и науки признает, что в случае данной программы невозможно оценить, улучшились ли языковые навыки учащихся за счет программы, и если улучшились, то в какой степени”.

Холм отмечает, что в 2020 году предусмотренного программой уровня достигли 48% сдавших экзамен из всех трех школ. При этом в одной школе необходимого уровня достигли 90% учеников, а в другой всего 35%.

Месяц назад Ekspress и Delfi писали, что распределенные в рамках проекта деньги исчезли непонятно куда. Примечательно, что договор на 2021 уже заключен и вскоре государство переведет городу 750 000 евро.

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