Разве все пожилые и работники передовой уже вакцинированы? А очередь дошла до относительно молодых…

Как предполагается, в первую очередь идут все жители Эстонии старше 80 лет. Затем семейные врачи должны приглашать на прививку людей старше 70-ти, входящих в группу риска, то есть страдающих каким-то заболеванием, которое усложняет течение коронавируса. На третьем месте люди, в возрасте от 16 до 69, которые выходят в очень высокую группу риска.

В то же время, как стало известно Delfi, приглашение на вакцинацию сегодня получил 48-летний мужчина, который не входит ни в одну вышеупомянутую группу. Прививка назначена в центре семейных врачей на конец недели. По словам мужчины, семейный врач пригласил его вакцинироваться, потому что (согласно списку Больничной кассы) у него высокий холестерин. Но это, по программе вакцинации, не подпадает под заболевание, относящееся к группе очень высокого риска.

По очередности, установленной программой вакцинации, этот 48-летний мужчина относится к последней группе риска, которой положена вакцинация.

Пресс-секретарь Министерства социальных дел Эва Лехтла пояснила, что после того, как Больничная касса передала списки людей, входящих в группу риска, семейным врачам, они могли пересмотреть их и при необходимости скорректировать. Поэтому семейный врач может сам принять решение, кому из входящих в группу риска людей требуется прививка в первоочередном порядке, а кому нет.

По ее словам, может случиться так, что в списке есть люди, которые могли когда-то из-за своего состояния быть под наблюдением у врача, хотя сейчас по собственной оценке являются здоровыми. "Поэтому нужно обязательно использовать возможность, предоставленную семейным врачом", — добавила Лехтла.

Вышеупомянутый 48-летний мужчина так и планирует поступить. "Конечно пойду и получу свою прививку AstraZeneca. Но в то же время я же знаю, что все действительно нуждающиеся — люди к примеру гораздо старше меня — приглашения на вакцинацию еще не получили. Подозреваю, что здесь имеет место случайность и нескоординированность", — сказал он Delfi.

Нескоординированность заметна и на государственном уровне. В конце февраля министр здравоохранения и труда Танель Кийк сообщил, что не позднее мая вакцинация будет доступна всем желающим. Сегодня же вице-канцлер Минсоцдел Марис Йессе сказала газете Äripäev, что в мае можно будет лишь записаться на прививку, а до самой вакцинации дело дойдет осенью.