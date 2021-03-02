Охранная фирма: несколько человек из ста отказываются надеть маску. Их в торговый центр не пускают

По словам пресс-секретаря охранной фирмы G4S Реймо Рая, для них вчерашний день прошел спокойно. "Большинство людей соблюдают правила и носят маски. Спасибо им! Они помогают нам оставаться здоровыми". Но Рая добавил, что были и те, кто принципиально отказывается носить маску. "На примере одного торгового центра в Таллинне можно сказать, что из ста человек два-три отказываются надеть маску. Их в торговый центр не пускают".

Общаться с людьми и объяснять им действующие правила — ежедневная работа охранников, сказал представитель G4S. "Поэтому контроль за ношением масок не какой-то особенный. Правда в том, что сейчас работа в магазине намного интенсивней", — уточнил Рая.

Что делать с человеком, который не носит маску в торговом центре?

"Торговый центр имеет право устанавливать правила для обеспечения безопасности посетителей, включая обязанность носить маску, и ответственность за соблюдение этих правил лежит на сотрудниках службы безопасности. Если человек не соблюдает правила, то есть основание выпроводить его из торгового центра".

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.