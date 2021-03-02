RMK: мусора в гослесах меньше не становится, в прошлом году там собрали 250 тонн отходов

”За 15 лет мы собрали и вывезли из государственного леса 100 вагонов мусора, но, к сожалению, этих вагонов меньше не становится. Вместе мы должны стремиться к тому, чтобы, гуляя по лесу, мы не натыкались на пластиковые бутылки, недавно замененные комплекты покрышек или груду гипсокартона, оставшуюся после домашнего ремонта. У RMK есть обязанность убирать мусор в государственном лесу, и мы продолжим это делать, но у нас есть просьба, чтобы, отходы все же вывозились туда, где им место”, — сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

Больше всего в леса вывозятся бытовые и строительные отходы, мебель, а также, например, стекло, металл и опасные отходы. В прошлом году на уборку 250 тонн мусора было потрачено 120 000 евро. Работы выполняли партнеры RMK — Ragn-Sells и Eesti Keskkonnateenused.

Вместо того, чтобы вывозить мусор в леса, его нужно отвезти на станцию приема отходов. В приложении с функцией карты kuhuviia.ee вы можете посмотреть, где находятся ближайшие пункты приема отходов, куда можно передать отходы. Кроме того, местные самоуправления время от времени организуют мероприятия по сбору мусора для местных жителей, чтобы им не приходилось ехать далеко от дома, чтобы отвезти мусор. Информацию о мероприятиях по сбору отходов и других способах избавиться от отходов можно найти на сайтах местных самоуправлений.

После переработки отходов их можно снова направить в оборот, что позволит уменьшить потребность в новом сырье. Материал, имеющий особенно большое влияние на окружающую среду — пластик, который разлагается веками. Поэтому, RMK дает собранным и отсортированным пластиковым отходам новую жизнь, устанавливая изготовленные из отходов пластиковые столбы для обозначения территории государственного леса.