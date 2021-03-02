Аналитики: силовое вмешательство правительства и банков уберегло экономику Эстонии от сильного спада(8)
Аналитики единодушно отметили, что в ближайшие годы от центральных банков можно ожидать, что они продолжат стимулирование экономики, и проценты останутся на низком уровне до тех пор, пока не станет совершенно очевидно, что экономика вернулась на путь устойчивого роста. Тыну Мерстина из Swedbank сказал, что для смягчения последствий пандемии правительства выделили из бюджетов средства на сумму в общей сложности около 12% мирового ВВП, к которым прибавилась небывалая по объему программа по выкупу активов центральными банками. Тыну Пальм из Luminor добавил, что центральные банки предприняли несколько шагов, которые до этого никогда не делались — в том числе приняли в качестве обеспечения ценные бумаги компаний повышенного риска. Кристо Ааб из LHV Pank сказал, что уже до кризиса на протяжении нескольких лет активно печатались деньги, которые поступали в основном на рынки акций. Во время коронакризиса печатание денег набрало обороты и отчасти из-за этого биржевые индексы по-прежнему находятся на высоком уровне.
Избежать худшего сценария для эстонской экономики помимо действий правительства помогла гибкость и сравнимый с северными странами уровень дигитализации, что позволило большей части работников остаться на удаленной работе, а также хороший запас выносливости у наших основных торговых партнеров. ”Эстонский экспорт товаров закончил в прошлом году в хорошем плюсе, годовой рост в четвертом квартале достиг 14%”, сказал Тыну Пальм. ”Северные страны, благодаря сильной социальной системе и дигитализации, смогли плавно отправить большую часть людей на удаленную работу, удалось сохранить работоспособность экономики в том числе и в Эстонии”. По оценке Кристо Ааба, в ходе этого кризиса удар был нанесен по самой слабой части общества, и исчезли низкооплачиваемые рабочие места в сфере обслуживания. ”Мы имеем дело с немного сумасшедшей ситуацией, когда у части людей ситуация очень сложная, и в то же время большая часть общества вообще не почувствовала, что что-то произошло”, сказал он. Михкель Нестор из SEB Pank также заметил, что безработица не коснулась высокооплачиваемых офисных работников. ”Поэтому мы сейчас наблюдаем высокий уровень потребления и рост на рынке недвижимости. Безработица выросла в секторе обслуживания, на низкооплачиваемых местах и среди молодежи”, сказал он. Мертсина добавил, что картина безработицы по уездам очень отличается. ”С одной стороны есть Ида-Вирумаа, где безработица за прошедший год была более 12%, с другой стороны есть, например, Харью-, Тарту- и Вильяндимаа, где безработица была на уровне 5%”, сказал он.
Для коронакризиса характерно то, что большую часть сложностей приняли на себя только отдельные секторы, а не экономика в целом, как боялись вначале. По словам Нестора, картина оказалась несколько иной потому, что не могли предвидеть, что кризис ограничится только отдельными секторами экономики. ”Наибольший удар принял на себя туристический сектор. И в производственном секторе дела пошли чуть хуже, чем ожидалось, но это компенсировалось за счет других сфер”, сказал он. Хуже всего ситуация именно в тех странах, где туристический сектор играет существенную роль в экономике, например в странах Южной Европы. Быстрее всего из кризиса выходят страны, в которых финансовая ситуация на момент начала кризиса была настолько хорошей, что можно было поддерживать долгосрочные программы помощи, например, как в Германии. При этом важным является не столько временное снижения уровня ВВП, сколько обстановка на рынке труда. ”Если в Эстонии безработица, по сравнению с прошлым годом, выросла на 3,5 процентных пункта, то, например, в Германии, безработица выросла всего на 1,3-1,4%, несмотря на то, что снижение ВВП было более значительным. Это лучший показатель по сравнению с большинством других стран еврозоны”, сказал Пальм.
По оценке аналитиков некоторые тренды получили ускоренное развитие в связи с коронакризисом. Так можно ожидать более активное движение в сторону дигитализации и зеленой экономики. ”Более быстрое движение в сторону зеленой экономики можно ожидать как в Европе, так и в США. Также, вероятно, страны ждет посткризисное похмелье в сфере государственных финансов. Во многих странах, в том числе и в Эстонии, возникнет необходимость в повышении налогов и/или в расширении налоговой базы”, сказал Мертсина. И Нестор считает, что в долгосрочной перспективе Эстония, где уже до кризиса из-за стареющего населения наблюдалось снижение поступления налогов, должна принципиально решить, как действовать дальше. ”Мы хотим как можно больше услуг, но в то же время налоги платить не хотим. Должны решить, согласимся ли мы с меньшим объемом услуг со стороны государства или будем пересматривать доходную базу”, сказал он. В качестве одной из идей Нестор предложил налог на автомобиль, что вызвало жаркую полемику.