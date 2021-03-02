Госконтроль: информационная безопасность частных компаний, использующих X-tee, не проверяется

В аудиторском отчете Государственный контроль пришел к выводу, что центральные службы инфраструктуры X-tee были относительно надежными: в течение последних трех лет произошло одно вызванное центральным компонентами X-tee значительное прерывание работы служб X-tee. Департамент государственной инфосистемы выяснил наиболее важные угрожающие надежности X-tee риски и оценил их. Для снижения рисков были разработаны меры, многие из которых уже применяются. Однако, учитывая количество запросов, совершаемых через X-tee — в среднем 133 миллиона запросов в месяц — неработоспособность X-tee сделает невозможным или значительно затруднит предоставление большинства государственных услуг. Замена обмена данными через X-tee на неэлектронный обмен данными будет практически невозможна или, по крайней мере, очень затратна.

Вызывает беспокойство то, что во многих случаях учреждения, предоставляющие услуги передачи данных на X-tee, не заключили соглашений об использовании услуги. Если же договоры все же были заключены, ни одно из проверенных государственных учреждений перед заключением соглашения не проверило, принимают ли частные предприниматели достаточные меры по снижению рисков безопасности для обеспечения целостности, конфиденциальности и доступности данных. ”Частно-правовые члены X-tee при заключении соглашения об услугах передачи данных подтверждают, что они принимают необходимые меры, но поставщики услуг передачи данных не контролируют это”, — прокомментировал руководитель аудита Тоомас Вийра.