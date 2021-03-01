Касса по безработице поддержит пострадавшие от ограничений сектора 20 миллионами евро

Как рассказал в интервью "Эхо дня" глава Центрального союза профсоюзов и член совета кассы Пеэп Петерсон , если правительство согласится выделить Кассе по безработице дополнительные средства, то объем поддержки будет увеличен.

Новые ограничения, которые вступают в силу с этой недели вновь ставят многие предприятия в трудное положение. Gоддержит ли такие предприятия государство? Правительство пока четкого ответа на этот вопрос не дает, но как минимум 20 миллионов евро от Кассы по безработице пострадавшие секторы экономики получат. .