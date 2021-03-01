01.03.2021, 16:54
Антимасочник подрался с охранниками центра Рокка-аль-Маре. Его успокоили газом и доставили в полицию(254)
Полиции сообщили сегодня около 13 часов о конфликте в торговом центре Рокка-аль-Маре, где 34-летний мужчина отказался на входе в магазин надеть маску или другим образом прикрыть лицо.
Охранники запретили мужчине заходить в магазин. Мужчина проявил агрессию: неоднократно толкнул и ударил охранников, которые были вынуждены использовать против него газовый баллончик.
К моменту прибытия полицейских конфликт уже закончился, мужчину для выяснения всех обстоятельств доставили в отделение полиции.
Сейчас еще не ясно, какое наказание ждет мужчину.
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