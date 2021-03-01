Антимасочник подрался с охранниками центра Рокка-аль-Маре. Его успокоили газом и доставили в полицию

Охранники запретили мужчине заходить в магазин. Мужчина проявил агрессию: неоднократно толкнул и ударил охранников, которые были вынуждены использовать против него газовый баллончик.

К моменту прибытия полицейских конфликт уже закончился, мужчину для выяснения всех обстоятельств доставили в отделение полиции.

Сейчас еще не ясно, какое наказание ждет мужчину.

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