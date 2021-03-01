УБИЙСТВО НА ЮМЕРА | Стрелка проверяют на вменяемость. О дате суда говорить еще рано

5 января 2021 года в столичном Ласнамяэ на улице Юмера 80-летний Мати застрелил свою соседку 36-летнюю Полину. Трагедия произошла на глаз детей Полины — 4 и 6 лет.

По словам советника по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава, дело об убийстве до сих пор находится на стадии расследования. Обвиняемый находится под стражей.

Следствие ждет результатов психологической экспертизы. "Это основательная экспертиза, на выполнение которой нужно время", — говорит Аава. Что касается орудия убийства, то экспертиза подтвердила, что это было огнестрельное оружие.

Как поясняет психолог Ольга Васильева, проведение психологической экспертизы — это тестирование и наблюдение за поведением человека в различных ситуациях.

По словам психолога, подобную экспертизу проводить быстро нельзя, поскольку человек может по-разному проявлять себя в ситуации, когда нарастает напряжение.

"У него может быть срыв, поэтому специалистам необходимо наблюдать и смотреть, насколько это выражено. Речь идет о вменяемости или невменяемости человека. Это серьезное заключение, оно должно быть достаточно обоснованным. Взаимодействие с человеком должно быть многократным", — рассказывает Васильева о принципе проведения психологической экспертизы.

По ее словам, специалисты, по всей видимости, сейчас наблюдают, как обвиняемый проявляет себя в различных ситуациях. Это могут делать при помощи картинок, когда просят описать увиденное на картинке.

"Например, изображена какая-то ситуация и его просят описать, что чувствуют ее участники. Также персоналом ведется пассивное наблюдение за человеком: как он себя ведет, вступает в взаимодействие или конфликт с другими людьми", — рассказывает психолог.

В прокуратуре отмечают, что на данный момент еще рано говорить о том, когда начнется судебный процесс над обвиняемым.

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