Очередная проблема со второй пенсионной ступенью: вкладчиков уже годами дискриминировали и лишали денег

Но на сайте Пенсионного центра весь процесс резко сбавляет оборот. Не стоит ждать, что уплаченные вами 2% превратятся в паи уже 10 числа следующего месяца - процесс может занять до двух месяцев. Пенсионный центр объясняет такую задержку исходящим из закона правом Налогового департамента проверять декларации предприятий в течение 15 рабочих дней.

Налоговая же позволяет автоматической программе проверить, правильная ли сумма и перевести пенсионные взносы эстоноземельцев на счет Пенсионного центра, принадлежащий владельцу таллиннской биржы Nasdaq . Пенсионный центр в свою очередь распределяет деньги в соответствующие фонды и считаются как паи.

Проблемы начинаются тогда, когда деньги начинают свой путь в пенсионный фонд второй ступени. В день зарплаты работодатель высчитывает от зарплаты работника, присоединившегося ко второй степени, 2% и направляет их в пенсионный фонд. Сами деньги обычно поступают в Налоговый департамент на десятый день следующего месяца, когда предприятия и учреждения обязаны задекларировать и перевести все налоги.

Звучит совершенно абсурдно, но именно таким образом постоянно обращаются с как минимум полумиллионом эстоноземельцев, которые присоединились ко второй пенсионной ступени и вносят туда каждый месяц 2% от зарплаты. Как известно, это происходило с самого начала учреждения второй ступени, и никому не приходило в голову, что систему нужно исправить, так как информация об этом просто не разглашалась.

Представьте, что в магазине скидка на молоко. Вы покупаете два пакета за евро и советуете соседу тоже урвать молоко по хорошей цене. Однако потом смотрите на выписку и банка и видите, что с вас сняли полную цену за молоко, два евро. Тем временем соседу продали его по скидочной цене. А банк объяснит это тем, что из-за наплыва покупателей не успел сразу заплатить за всех, и когда дошла ваша очередь, то магазин уже выставил полную цену.

Как объяснили в Налоговом департаменте, в связи с имеющимися техническими решениями было установлено, что самый оптимальный вариант - переводить Пенсионному центру в день деньги до 50 000 людей. Поэтому деньги более чем 500 000 человек департамент переводит в течение целых десяти дней.

Таким образом, если работодатель должен обязательно перевести деньги работника государству до 10 дня следующего месяца, то в пенсионный фонд они не переводятся разом, а частями в течение пары недель. Для примера, вот показатели за январь.

И тут стоит вернуться к примеру с молоком. Стоимость паев пенсионных фондов колеблется каждый день, а логика системы накопительной пенсии должна заключаться в том, чтобы сумма накопленной пенсии людей увеличивалась, а не наоборот.

Соответсвенно, если деньги переводятся в разные дни, то люди получают разное количество паев за каждый свой евро, даже если их деньги переводятся в один и тот же фонд. Например, если человеку повезло и департамент перевел деньги фонду в благоприятный момент, то он получает два пая. А тот человек, чьи деньги переводятся фонду спустя две недели, когда стоимость паев изменилась, получает лишь одно евро, потому что за это время фонд нарастил стоимость своих паев (как и должно быть в фонде).

Все это - совершенно несправедливо. Разделение на группы дискриминирует часть владельцев фонда второй пенсионной ступени. Почему же Налоговая не переводит все деньги сразу Пенсионному центру, чтобы избежать возникновения подобного неравенства?

Оказывается проблема не в Налоговой, а в Пенсионном центре. Она заключается в том, что его возможность обрабатывать взносы во вторую пенсионную ступень в один день ограничена. Одним словом, если департамент и может перевести все деньги за раз, то система пенсионного центра не в состоянии за день обработать счета более 50 000 клиентов.