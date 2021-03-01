ИССЛЕДОВАНИЕ | Только у трети работников имеется "план Б" на рынке труда

На вопрос: ”Если бы Вы остались без работы по своей имеющейся специальности, есть ли у Вас вторая специальность?” 37% респондентов ответили утвердительно. А о получении новой специальности задумывались многие — более 60% опрошенных. Почему эти мысли не доходят до реализации? Респонденты старшего возраста ответили, что им нет смысла прилагать усилия. Молодые респонденты отметили, что 45% не могут учиться из-за нехватки времени. 35% не смогли найти подходящую для них специальность. 32% думают, что учеба — это дорого, и если они снова пойдут учиться, то потеряют в зарплате. Один из респондентов написал, что очень хотел бы пойти учиться, но не видит, что он может это сделать по экономическим причинам.

Касса по безработице поддерживает как соискателей работы, так и работающих людей в получении профессионального и высшего образования, а также во многих случаях платит пособие на участие в уровневом обучении. В начале этого года размер пособия вырос, и как работающие люди, так и соискатели работы могут получать теперь за обучение по востребованным на рынке труда специальностям 292 евро. Но для получения пособия, уже сегодня нужно задуматься о том, что делать осенью.

Информационная кампания кассы по безработице ”Не опоздай в школу” напоминает людям о том, что для того, чтобы к осени знать, куда пойти учиться, и как сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда, начинать действовать нужно уже сейчас.

Руководитель отдела кассы по безработице по повышению квалификации и услугам по карьере Карин Андре сказала, что первое сентября ближе, чем кажется. ”Несколько лет работники кассы по безработице сталкиваются с тем, что люди в августе обнаруживают, что можно было бы пойти учиться чему-то новому, но не знают точно, что учить и где. Тогда уже остается мало времени, и планы пойти учиться снова отодвигаются на год вперед”, отметила Андре.