Судебный исполнитель арестовал выплаты по больничным: как вернуть деньги?

”В своей практике мы регулярно рассматриваем подобные заявления. Если должник своевременно связался с судебным исполнителем, проблем не возникает, — говорит она. — Если у должника возникают вопросы относительно его прав и обязанностей в исполнительном производстве, порядка ареста его имущества, или иные связанные с производством вопросы, должник имеет право записаться на прием к судебному исполнителю или предоставить свои вопросы письменно. Срок ответа на письменные запросы составляет 30 дней. Время приема и телефоны для записи к судебным исполнителям можно всегда уточнить на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих www.kpkoda.ee”.

Почему на подачу заявления дают всего три рабочих дня? А потому, что, по закону, именно столько удержанные деньги и хранятся на административном счете судебного исполнителя. Начиная с четвертого дня судебный исполнитель обязан произвести перевод удержанных денег взыскателю.

”И в течение трех (!) рабочих дней, начиная со следующего после удержания дня, то есть когда должнику выплатили 1 евро, у человека есть право предоставить судебному исполнителю заявление о возврате удержанной суммы, — подчеркивает Татьяна Афанасьева. — К заявлению нужно приложить выписку с банковского счета за текущий месяц, чтобы доказать, что в этом месяце не был использован положенный по закону минимум, который не подлежит аресту”.

По ее словам, в тот день, когда должнику на счет поступает 1 евро от Хайгекассы, остальную сумму по больничным переводят судебному исполнителю.

Cудебный исполнитель Татьяна Афанасьева объясняет: ”Об аресте счета и предъявлении денежного требования к Больничной кассе должника извещают путем направления ему акта об аресте. Акт составляют на эстонском языке. Нежелание понять написанное и приводит к тому, что должник не знает о происходящих в его отношении исполнительных действиях”.

”Мол, заявление о возврате денег можно было подавать только в течение трёх дней, — передает беседу она. — Но люди-то об этом не знают! И их уж точно никто не предупреждает, что у вас есть всего три дня. А когда пишешь судебному исполнителю, он отвечает: уже поделать ничего нельзя, и деньги отосланы кредитору. Вот почему так? Неужели это делается специально, чтобы человек не успел или не смог получить свои же деньги?”

Яна говорит, что она написала заявление о возврате денег, но судебный исполнитель ей отказал.

Поэтому, если у вас есть долги, ими занимаются уже судебные исполнители, а вы ждете деньги за больничный от Haigekassa, то будьте внимательны: как только вам перевели не всю сумму, а меньше, сразу же пишите заявление на эстонском языке на электронную почту своего судебного исполнителя и прикрепляйте к нему выписку со счета за текущий месяц. Или идите в бюро и пишите это же заявление на бумаге. У вас по закону должно оставаться минимум 220,48 евро на жизнь, а если есть дети или другие иждивенцы — то больше. Сумма на каждого иждивенца составляет еще треть от минималки (194,66 евро).

Новая система

Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова заверяет: деньги по больничному листу переводят судебному исполнителю только на основании соответствующего акта об аресте.

”У Больничной кассы нет законных оснований контролировать содержание актов об аресте, — добавляет она. — И по закону Больничная касса обязана акты об аресте исполнять”.

Соблюдается ли право должника на неприкосновенный минимум — Больничная касса тоже проверять не может.

”Мы просто исходим из акта об аресте, — поясняет Маргарита Купченкова. — Поэтому действительно может быть так, что человек не получает деньги по своему больничному листу. И в связи с особенностями системы ему просто переводят 1 евро”.

Она подчеркивает: если вы считаете, что акт об аресте не учитывает ваши реальные доходы и наличие иждивенцев, и судебный исполнитель забрал также ваш неприкосновенный минимум, положенный по закону, то нужно сразу же обратиться к исполнителю.

Что нужно знать должнику?

Если при аресте вашего дохода судебный исполнитель не принял во внимание наличие у вас иждивенцев, вы должны сами обратиться к судебному исполнителю и с заявлением об увеличении не подлежащего аресту минимума или сохранения минималки. Судебный исполнитель должен внести изменения в акт об аресте в течение трех рабочих дней.

Судебный исполнитель должен перевести взыскателю деньги, полученные путем ареста банковского счета, в течение десяти рабочих дней, но не ранее трех рабочих дней после их поступления. Поэтому у вас есть три рабочих дня, чтобы попробовать вернуть свои деньги обратно, если с вас сняли больше положенного. После передачи денег судебным исполнителем взыскателю получить их обратно через судебного исполнителя уже невозможно. Поэтому с судебным исполнителем выгоднее сотрудничать и своевременно предоставлять ему запрашиваемую информацию — в том числе, об иждивенцах и ваших доходах.

Если вы отправляете судебному исполнителю письмо по э-почте, запрашивайте подтверждение получения письма. Или можете, отправив письмо обычной почтой, позвонить и спросить, получено ли оно. Однако если у вас всего 3 рабочих дня, лучше отправлять по электронной почте или прийти в бюро и написать заявление на бумаге.